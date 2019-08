Hannover. Eine tropische Riesenzecke macht sich in Niedersachsen breit. Und auch die einheimischen Blutsauger sind aktiv – vor allem im Emsland.

Eine tropische Riesenzecke könnte auch hierzulande heimisch werden: Die Hyalomma-Zecke breitet sich in Deutschland aus, auch in Niedersachsen häufen sich die Funde. Wie viele genau gemeldet wurden, steht noch nicht fest, da Zecken bei verschiedenen Einrichtungen eingeschickt werden. Doch allein bei der Tierärztlichen Hochschule Hannover und dem Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München sind bereits mehr als 60 Tiere eingesendet worden, davon mehrere aus Niedersachsen. Im vergangenen Jahr war es nur eine in Niedersachsen. Und die Saison ist wohl noch längst nicht zu Ende. Im Juli war zudem ein Pferdebesitzer aus der Nähe von Siegen von einer Hyalomma gestochen worden – und wurde dabei wohl mit Zecken-Fleckfieber infiziert. Das ist eine neue Qualität bei dem Tier mit den bunten Beinen, das 2007 erstmals in Deutschland nachgewiesen wurde.

Tropenzecke fühlt sich im Norden wohl

Die Zahlen lassen darauf schließen, dass das aus den trockenen Regionen Afrikas und Asiens stammende und wahrscheinlich von Zugvögeln nach Norden getragene Tier hierzulande erfolgreich überwintert hat. Denn vor allem die Trockenheit kommt den bis zu zwei Zentimeter großen Blutsaugern entgegen: Sie legen ihre Eier in Erdhöhlen – Pilze und Schimmel sind die größten Feinde der Brut. "Wir müssen nun beobachten, ob sich das Tier fest etabliert", sagt Zeckenexperte Masyar Monazahian vom Niedersächsischen Landesgesundheitsamt. Eigentlich ist der Winter die kritische Zeit für den Einwanderer. Doch aktuell herrsche in Niedersachsen ein Wetter, "bei dem sich die Hyalomma einfach wohlfühlt".

Anders als der hiesige Holzbock, der auf Grashalmen darauf wartet, vom Opfer abgestreift zu werden, ist die Hyalomma ein aktiver Jäger: Sie kann sehen, riechen, und bis zu hundert Meter hinter ihrem Opfer herlaufen. Die Stiche sind schmerzhaft, und das kann auch gut sein: Denn Fleckfieber kann man behandeln. Und das ebenfalls von Hyalomma übertragene Krim-Kongo-Fieber ist hierzulande noch nicht nachgewiesen worden.

Neue Verdachtsfälle im Emsland

Gefährlicher und häufiger ist derzeit der heimische Holzbock, der manchmal die für den Menschen gefährliche Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) überträgt. Und auch der Holzbock fühlt sich wohl: Im Landkreis Emsland, der im Februar erstmalig als Deutschlands nördlichstes Risikogebiet ausgewiesen wurde, wurden in diesem Jahr bisher drei bestätigte FSME-Fälle gemeldet. Zwei der menschlichen Opfer wurden offenbar auch dort gestochen. Ein weiterer Fall wurde in Hannover gemeldet – der Gestochene hatte sich aber außerhalb Niedersachsens aufgehalten. "Wir verfolgen derzeit vier weitere wahrscheinliche FSME-Fälle", sagt Monazahian. Zwei davon liegen im Emsland, einer in der Stadt Osnabrück, einer in der Region Hannover. Auch bei den Verdachtsfällen im Emsland und in Osnabrück gehen die Forscher von autochthonen, also vor Ort gestochenen Opfern aus.

Da die FSME unter Umständen wie eine leichte Sommergrippe verläuft, geht Monazahian von einer hohen Dunkelziffer aus. Dabei hat das Gesundheitsamt insbesondere im Emsland ein großes Interesse an eingeschickten Zecken – denn die bisher untersuchten tragen kein FSME in sich. "Wir wollen den Naturherd finden", sagt Monazahian.

Entwarnung geben kann der Forscher im Spätsommer nicht: "Die Haupterkrankungsphase beginnt jetzt erst", sagt Monazahian. Dabei wurden bundesweit bis zum 21. August bereits 275 FSME-Fälle bundesweit gemeldet, die allermeisten in Bayern und Baden-Württemberg. 2018 gab es in Niedersachsen insgesamt acht bestätigte FSME-Erkrankungen. Auch das dürfte übertroffen werden, denn die frühere Winterruhe von Ende Oktober bis März gebe es nicht mehr. "Es ist etwas in Bewegung", sagt Monazahian.