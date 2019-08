Hannover. Die monatelange Hängepartie um eine Rettung der angeschlagenen Landesbank NordLB könnte bald zu Ende gehen: Die EU-Kommission will bis zum Herbst über die Milliardenhilfe von Land und Sparkassen entscheiden.

