Wasserstoff: Zusätzliches Windpotenzial bleibt vorerst fraglich

Osnabrück. Die norddeutschen Länder haben das Potenzial von „grünem Wasserstoff“ erkannt: Der kann mit Hilfe von Windstrom in großem Stil erzeugt und so gespeichert sowie leichter transportiert werden. Doch ist das zusätzliche Potenzial der Windenergie dafür da? Ein Kommentar.

Grüner Wasserstoff hat das Potenzial, die Energiewende voranzubringen. Er wäre ein Baustein, um das Problem der Speicherung regenerativer Energien zu lösen, könnte als Antrieb für Autos, Lkw oder gar Schiffe eingesetzt werden. Und Windenergie, die zur Produktion des Wasserstoffs verwendet werden soll, ist im Norden in großen Mengen verfügbar.

Insofern ist es ein logischer Schritt, wenn die Politik sich nun mit den rechtlichen und ökonomischen Hürden beim Einstieg in die industrielle Wasserstoffwirtschaft beschäftigt.

Es lohnt jedoch auch ein Blick hinter diese Alles-wird-gut-Kulisse zu werfen: Wird – im Hinblick auf den geplanten Ausstieg aus Atom- und Kohlestrom – überhaupt eine große Menge Windenergie übrig bleiben, die nicht für den normalen Strombedarf benötigt wird? Lohnt sich dann eine Investition in eine Infrastruktur zur Wasserstoffproduktion – wo der Ausbau der Windenergie nur schleppend verläuft und in den nächsten Jahren auch noch eine große Zahl älterer Windkraftanlagen außer Dienst genommen wird? Das schränkt die Kapazitäten zur Produktion von Wasserstoff doch erheblich ein.

Insofern gibt es zwar Potenzial für Wasserstoff in der Industrie oder im Schwerlastverkehr, es darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass Windenergie nur einmal genutzt werden kann. Was also vom Hype um die vermeintliche Schlüsselenergie bleibt, ist zumindest im Moment fraglich.