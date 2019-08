Foto: Jörn Martens

Schermbeck. Ein 83 Jahre alter Fußballfan aus Schermbeck am Niederrhein hat auf der Rückfahrt vom Schalke-Heimspiel am Samstag komplett die Orientierung verloren: Auch zwei Tage später war er noch nicht zuhause, sondern wurde in Niedersachsen gesichtet, wie die Polizei am Montag mitteilte.