Polizeiausrüstung ist Zeichen der Wertschätzung

Hannover. Niedersachsens Landespolizei erhält neue Ausrüstung. Das ist ein gutes Zeichen, doch es gibt weiter Probleme, meint unser Kommentator.

Wertschätzung für Mitarbeiter bemisst sich nicht nur in angemessener Vergütung und einem verbindlichen Umgang. Auch Art und Qualität der Ausrüstung zeigt, ob der Dienstherr die Belange seiner Leute im Auge hat. Das gilt umso mehr bei Polizisten, die im Auftrag des Staates oft genug den Kopf hinhalten und bei denen die Ausrüstung über die Gefahr für Leib und Leben mit entscheidet.

Es ist gut, wenn die Beamten bessere Schutzwesten und leichtere Helme bekommen, wenn Jacken leuchten und die Polizisten zwischen Mütze und Basecap wählen dürfen. Vorbildlich ist, dass Niedersachsen bei den Neuanschaffungen auf die Beamten hört.

Doch dauert es mitunter viel zu lange, bis die in Hannover präsentierten Neuerungen in größerer Stückzahl die Polizisten in der Fläche erreichen. Mal fehlt Geld, mal sind die Ausschreibungen zu langwierig. So hätten die nun vorgestellten schusssicheren Helme bereits ab 2017 ausgeliefert werden sollen – Klagen eines Herstellers hatten die Lieferung um Jahre verzögert.

Die immer ausgefeiltere Ausrüstung ist nicht nur ein Zeichen der Wertschätzung, sondern geht einher mit größerer Verantwortung. Wer Drohnen und Staatstrojaner an die Hand bekommt, muss damit besonders sorgsam umgehen. Dass in Teilen der Polizei hier noch Nachholbedarf besteht, zeigt das spurlose Verschwunden einer Maschinenpistole in Celle.