Per Rettungshubschrauber wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Inzwischen ist er verstorben. Foto: NWM-TV

Damme. Ein 70 Jahre alter Quad-Fahrer ist am vergangenen Sonntag in Damme bei Vechta gegen einen Baum geprallt und wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Am Montag ist er seinen schweren Verletzungen erlegen.