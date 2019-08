Besucher besichtigen am Tag der offenen Tür im niedersächsischen Landtag den Plenarsaal. Foto: Peter Steffen/dpa

Hannover. Im Landtag in Hannover reden sich Niedersachsens Politiker regelmäßig die Köpfe heißt - am Wochenende haben 15.000 Menschen die Gelegenheit genutzt, einen Einblick in das Parlamentsleben zu bekommen. Nur eine Sache war den Gästen nicht erlaubt.