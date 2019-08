Nordhorn. In der Dachkonstruktion der Eissporthalle in Nordhorn sind erhebliche Risse festgestellt worden. Die Eissporthalle muss geschlossen werden. „Das ist ein für uns völlig unerwartetes Ergebnis“, sagt Landrat Friedrich Kethorn.

Laut einer Pressemitteilung des Landkreises Grafschaft Bentheim sind bei einer regelmäßigen Überprüfung der Dachkonstruktion "erhebliche Risse in den sogenannten Leimholzbindern" festgestellt worden.

Ursache für Schäden unklar

„Das ist ein für uns völlig unerwartetes Ergebnis“, erklärt Landrat Friedrich Kethorn. Vorherige Überprüfungen hätten keinen Anlass für Sicherheitsbedenken geboten. Die Ursachen für die festgestellten Schäden sind derzeit noch unklar. Das Untersuchungsergebnis wurde durch das beauftragte Unternehmen vorgestellt.

Sicherheit der Besucher ist wichtig

Das Ergebnis hat den Landkreis nun veranlasst, die Eissporthalle in Nordhorn für den Betrieb sofort zu schließen. Die Betreibergesellschaft GEE wurde zeitgleich informiert und teilt die Entscheidung des Landkreises, heißt es weiter „Wir bedauern diese für die Eissportler und alle anderen Besucher der Halle – aber auch die Betreibergesellschaft – kurzfristige Maßnahme. Aufgrund der neuen Erkenntnisse aber gibt es keine andere Option als die sofortige Schließung. Die Sicherheit der Besucher und Sportler hat für uns oberste Priorität", heißt es in einer Pressemitteilung.

Eissporthalle gibt es seit 30 Jahren

Nun sollen weitere Sachverständiger eingeschaltet werden, um die Sanierungsfähigkeit der Halle zu beurteilen. So lautet zumindest die Empfehlung des Ingenieurbüros, das die Überprüfung durchgeführt hatte. Die Eissporthalle gibt es mittlerweile seit mehr als 30 Jahren und war immer ab Mitte September in den Herbst- und Wintermonaten für Besucher geöffnet. Die Hochzeit des Eissports in Nordhorn prägte der GEC Nordhorn, der zwischen 1997 und 1999 in der zweithöchsten deutschen Liga spielte. Über 3500 Sitzplätze verfügt die Halle.