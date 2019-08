Berlin/Hannover. Mit verschärften Vorgaben zur Düngung will die Bundesregierung die EU-Kommission besänftigen. Damit rückt auch ein Programm aus Niedersachsen in den Fokus.

Im Streit um die Nitratbelastung des Grundwassers hat die Bundesregierung einen neuen Vorschlag für strengere Düngeregeln vorgelegt. Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) präsentierten am Mittwoch ein Konzept, das unter anderem längere Sperrfristen für das Aufbringen von Festmist und die Düngung von Grünland vorsieht. Der bisher geplante Nährstoffvergleich soll durch Aufzeichnungspflichten der Landwirte über die tatsächlichen Düngungen ersetzt werden.

Mit diesem Vorschlag wollen die beiden Ministerinnen am kommenden Mittwoch nach Brüssel fahren. Derzeit droht die EU-Kommission Deutschland mit einem zweiten Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof, nachdem Berlin die Mahnungen aus Brüssel jahrelang ignoriert hatte. Ob die Zugeständnisse reichen, ist offen. Reichen sie nicht, drohen Deutschland Strafzahlungen.

Kabinett soll über „rote Gebiete“ entscheiden

Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) sprach nach dem Gipfel von einem kaum noch vorhandenen Spielraum. Man sei froh, mit dem niedersächsischen Programm „Enni“ einen Baustein für das Güllemonitoring zu liefern. „Unsere elektronische Erfassung in Niedersachsen kann als Blaupause dienen und wird in die Bund-Länder-Arbeitsgruppe einfließen“, sagte Otte-Kinast. Zudem sei sie froh, dass die drohende zwanzigprozentige Reduzierung der Düngung von Grünland in nitratsensiblen Gebieten vom Bund nicht mehr verfolgt werde.

Niedersachsen gilt wegen seiner starken Nitratbelastung als am stärksten von Einschränkungen betroffenes Land. Landwirten drohen starke Dünge-Einschränkungen in noch auszuweisenden besonders sensiblen Gebieten. Diese „roten Gebiete“ sollen am 10. September vom Kabinett beschlossen werden, sagte eine Ministeriumssprecherin unserer Redaktion.

BDEW: Weniger Dünger für Mais; Weizen und Kartoffeln

Die Wasserversorger gaben sich unzufrieden mit den Vorschlägen. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) kritisierte, dass einige Länder wie Niedersachsen ihre Gebiete noch nicht ausgewiesen hätten, erklärte BDEW-Vertreter Martin Weyand. Die diskutierten Zeitpläne und Maßnahmen reichten nicht aus, um die Nitrateinträge nachhaltig zu reduzieren, kritisierte er. Es helfe zudem nichts, wenn auf einigen Flächen weniger, auf anderen dafür mehr Dünger ausgebracht werde. Der BDEW fordert deshalb für düngeintensive Kulturen wie Weizen, Zuckerrüben oder Kartoffeln eine generelle Nährstoffreduzierung um 20 Prozent, bei Mais um 30 Prozent.