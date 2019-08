Hannover. Niedersachsens CDU will mehr Frauen in die Partei locken. Doch die Befürworter neuer Quotenmodelle stoßen bei der Jungen Union auf Widerstand.

Die CDU Niedersachsen will den Frauenanteil bei ihren Mandatsträgern erhöhen. Ein entsprechender Antrag des Landesvorstands soll beim Bundesparteitag Ende November in Leipzig eingebracht werden, sagte Parteichef Bernd Althusmann. Der Landesvorstand will am 30. August über den Antrag entscheiden, möglicherweise wird er beim Landesparteitag tags drauf in Celle ebenfalls noch zum Thema.

Der Frauenanteil sei ein „Gesamtproblem der CDU“, sagt Althusmann. Derzeit ist nur etwa jedes vierte Parteimitglied weiblich, in vielen Parlamenten liegt der Anteil niedriger. Althusmann ermunterte die Kreisverbände, den weiblichen Nachwuchs stärker zu fördern, um bereits bei den Kommunalwahlen 2021 mehr Mandatsträgerinnen vorweisen zu können. Bereits Anfang 2018 hatte der Landeschef seine Partei zu mehr Frauenförderung aufgerufen.

Derzeit gilt für CDU-Listen eine „Drittel“-Regelung, das heißt, mindestens jeder dritte Listenplatz sollte möglichst an eine Frau gehen. Der Frauen Union (FU) ist das viel zu wenig: Bereits vor einem Jahr forderten die Parteifrauen Verbesserungen: Entweder ein „Reißverschlussverfahren“, bei dem abwechselnd Männer und Frauen auf der Liste stehen, oder sogar so genannte „Tandemwahlkreise“, bei denen jeweils ein Mann und eine Frau gleichberechtigt für eine Partei antreten. Solche Doppelkandidaturen nach französischem Vorbild lehnt die Parteispitze aus Sorge vor Streit zwischen beiden Abgeordneten ab.

Für eine solche Regelung müssten das Wahlrecht geändert und größere Wahlkreise geschaffen werden. Doch danach sieht es hierzulande nicht aus. Ein entsprechender Vorstoß von SPD-Landeschef Stephan Weil Anfang des Jahres blieb bisher weitgehend folgenlos.

Junge Union gegen Reißverschluss



Auch der bei anderen Parteien gängige Reißverschluss stößt vor allem beim Parteinachwuchs auf Widerstand: Die Junge Union (JU) hält eine Quote für „eine reine Bekämpfung der Symptome, jedoch nicht der Ursachen“, sagt Annelene Kruse, frauenpolitische Sprecherin der JU Niedersachsen. Die Regelung sei ungerecht, verfassungswidrig und vor allem bei kleinen Verbänden mit wenig Frauen kaum umzusetzen.

Das Problem liege tiefer, erklärt die 28-jährige Kruse. Die Partei müsse Frauen generell besser für Politik begeistern und fördern. In der JU sei dies bereits seit Jahren Praxis, mit Erfolg. „Erfolgreiche Frauen, die sowohl in der CDU als auch in der JU vielfach zu finden sind, müssen als Vorbild für andere stehen und diesen Mut machen, auch frauen-untypisch nach der Macht zu streben“, sagt Kruse. Frauen dürften nicht – „wie es die FU gerne macht“ – kleingeredet werden. „Wir jungen Frauen wollen keine Quotenfrauen sein und fordern die CDU Niedersachsen auf, es nicht soweit kommen zu lassen“, ergänzt Kruse.



Ungeliebte Listenplätze

Tatsächlich würde eine Quote auch nicht automatisch zu einem höheren Frauenanteil in den Parlamenten führen. Als Beispiel gilt Althusmann hier die Landesliste zur Landtagswahl: Bei den Wahlgängen 2003, 2008 und 2013 zogen für die CDU nur Direktkandidaten, also Leute, die ihre Wahlkreise eigenständig gewonnen hatten, in den niedersächsischen Landtag ein. Die Landeslistenkandidaten blieben draußen. Dass 2017 die Liste in Ermangelung errungener Direktmandate bis Platz 18 zog, ist für den CDU-Chef demnach eher die ungeliebte Ausnahme als die erhoffte Regel. Die CDU Niedersachsen habe den Anspruch, Mandate direkt zu gewinnen. Deshalb sei es um so wichtiger, frühzeitig Frauen zu fördern, die sich dann auch eine Spitzenkandidatur zutrauen. Die Zeit drängt mittlerweile: Spätestens 2022 ist die nächste Landtagswahl.