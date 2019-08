Außenseiter drehen auf

Hannover. Im Kandidatenrennen für den SPD-Vorsitz zieht Niedersachsens Landeschef Stephan Weil zurück. Damit steigen die Chancen des Außenseiters Pistorius.

Als die Kandidatur von Petra Köpping und Boris Pistorius für den SPD-Vorsitz am vergangenen Freitag bekannt wurde, winkten im Berliner Politbetrieb viele ab. Für die zwei Landesminister aus Sachsen und Niedersachsen interessiere sich in der Hauptstadt niemand, zumal gerade mit Olaf Scholz ein Vizekanzler seinen Hut in den Ring geworfen habe. Wenn irgendein Niedersachse überhaupt Chancen habe, dann Ministerpräsident Stephan Weil. Wer so dachte, muss nun nachschlagen, wer eigentlich Klara Geywitz ist. Die Potsdamer Landtagsabgeordnete, die nun an der Seite des Polit-Dickschiffs Scholz antritt, ist außerhalb Brandenburgs weithin unbekannt. Im Land steht sie vor allem für eine gescheiterte Kreisgebietsreform, die ihr das Amt als Generalsekretärin gekostet hat.

Das Außenseiterduo Köpping/Pistorius sammelt unterdessen Unterstützer: Nach dem Nein von Stephan Weil und Lars Klingbeil kann das Tandem auf die Nominierung der SPD-Landesverbände in Sachsen und Niedersachsen setzen. Damit kann auch Berlin die vermeintlichen Provinzpolitiker nicht mehr ignorieren. Dies gilt umso mehr, als Pistorius mit seiner Kandidatur Biss gezeigt und das Zögern seines Chefs Weil genutzt hat. Ein Selbstläufer wird die Bewerbung allerdings nicht: Das Duo muss nun sowohl emotional als auch inhaltlich liefern, will es die Genossen im Land für sich gewinnen.