Hannover. Die Kandidatur von Boris Pistorius für den SPD-Vorsitz nimmt Fahrt auf. Erste Verbände stellen sich hinter den Osnabrücker.

Nach der Kandidatur von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius für den SPD-Bundesvorsitz sammeln sich erste Genossen hinter dem Bewerber: Am Montag nominierte der SPD-Unterbezirk Osnabrück das Duo aus Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping und dem ehemaligen Osnabrücker Oberbürgermeister für den Parteivorsitz: „Boris bringt mit, was wir von Vorsitzenden erwarten: Klare Antworten, Führungsstärke und Erfahrung. Er hat das Format für die anstehenden Herausforderungen in Berlin“, erklärte Unterbezirksbeisitzer Pascal Speicher. Zuvor hatte sich bereits der Unterbezirk Hildesheim für Pistorius ausgesprochen.

Köpping und Pistorius hatten sich am Sonntag in Leipzig offiziell für den SPD-Vorsitz beworben. Formal braucht der Niedersachse Pistorius keine Unterstützung, da Köpping offenbar den Rückhalt der SPD-Landesverbände Sachsen und Thüringen hat. Offen ist nach wie vor, ob Pistorius mit Unterstützung seines Landesverbandes rechnen kann. Bisher hält sich Landeschef Stephan Weil, dem auch Ambitionen nachgesagt werden, bedeckt. Eine Vorentscheidung könnte es bereits am Freitag und Samstag geben, wenn die Bezirke Weser-Ems und Braunschweig über ihre mögliche Unterstützung diskutieren.