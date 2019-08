Land will Sanierungsstau in Sporthallen und Schwimmbädern beenden CC-Editor öffnen

Auch einige Sportstätten in der Region erhalten einen Beitrag aus den Fördertöpfen. Symbolfoto: imago images/Sven Ellger

Hannover. In sanierungsbedürftige Sporthallen und Schwimmbäder in Niedersachsen sollen in den kommenden drei Jahren bis zu 100 Millionen Euro fließen. Das Programm werde helfen, die Infrastruktur zu erhalten und den Investitionsstau abzubauen, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Montag. Auch einige Projekte aus der Region Osnabrück, dem Emsland und Delmenhorst werden gefördert.