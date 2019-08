Cloppenburg. Ein zwölf Jahre alter Junge ist in Cloppenburg von einem Auto überfahren und dabei schwer verletzt worden.

Das Kind habe beim Überqueren einer Straße ein ankommendes Auto übersehen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der 56-jährige Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überrollte den Jungen. Dabei brach sich der Zwölfjährige ein Bein. Er wurde noch am Donnerstag in einem Krankenhaus operiert.