Hannover. Sterbende Bäume, trockene Böden, Wetterextreme: Aus Sicht der Landesregierung ist der Klimawandel in Niedersachsen längst angekommen. Was sie konkret unternehmen will, ist aber noch nicht ganz klar.

Es ist ein dramatischer Ausblick, den Umweltminister Olaf Lies an diesem Donnerstag in seinem Ministerium in Hannover präsentiert: Eine Grafik zeigt, wie ausgetrocknet der Boden unter weiten Teilen Norddeutschlands bereits ist. Eine andere, dass die Temperaturen und Niederschläge von 2018 in Niedersachsen geradezu lebensfeindlich für die Fichte und gerade noch erträglich für die Buche sind. In vier bis sechs Wochen werde man wieder im Ministerium sitzen und über die Folgen des steigenden Meeresspiegels sprechen müssen, sagt der Minister. Die Prognose werde „verheerend sein“, prognostiziert Lies. Der Klimawandel sei Menschen gemacht, und er sei längst in Niedersachsen angekommen. Die Menschheit stehe an einem historischen Wendepunkt. Nun gehe es ums Handeln, denn in zehn bis 15 Jahren müsse man „unseren Kindern und Enkeln erklären, was wir eigentlich getan haben“, sagt Lies.

Nationaler Generalplan für Klimaschutz

Zum Ende der parlamentarischen Sommerpause scheint das Thema Klimaschutz im Land allgegenwärtig: Bei einem Auftritt vor der Landespressekonferenz spricht Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wenige Stunden nach der Lies-Pressekonferenz ausführlich über den Klimaschutz als eines der bestimmenden Themen des Herbstes. Und am Nachmittag lädt die Landes-CDU per Mail zum Parteitag. am 31. August. Schwerpunkt: Umwelt und Nachhaltigkeit. Erst am Tag zuvor hatte CDU-Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer gefordert, in den kommenden vier Jahren zwölf Millionen Euro an Beihilfen für die privaten Waldbesitzer im Land bereitzustellen.

Was zu tun ist und wer handeln soll, ist allerdings umstritten: Lies fordert, das Zieldatum für den Kohleausstieg auf 2030 (derzeit spätestens 2038) vorzuverlegen, was Weil mit Blick auf die (in zwei Wochen neue Landtage wählenden) Braunkohlekumpel in der ostdeutschen Lausitz für keine gute Idee hält. Beide sind sich allerdings einig in der Kritik an der Energiepolitik der Bundesregierung: Lies fordert einen „nationalen Generalplan“ für Klimaschutz und hält Bundesforstministerin Julia Klöckner (CDU) vor, allein Borkenkäfer und Dürre für das aktuelle Waldsterben verantwortlich zu machen. Weil attackiert erneut Bundesenergieminister Peter Altmaier (CDU), der die Energiewende ausbremse.

Meyer: Lies produziert „viel heiße Luft“

Für Niedersachsen kündigen Lies und Weil einen ökologischen Umbau der Wälder, mehr Schutz der Moore sowie die Verabschiedung des Klimaschutzgesetzes im Herbst an. In Niedersachsen will man mehr auf energieeffiziente Landesbauten, eine klimafreundliche Verwaltung und mehr E-Autos im Fuhrpark achten. Genaueres soll in den kommenden Wochen im Kabinett besprochen werden.

Für die Opposition und den Nabu ist das alles zu vage. Bei den Lies-Ankündigungen fehlten sowohl genauer Zeitplan als auch konkrete Vorschläge, wie Wälder und Moore erhalten werden sollen, moniert Nabu-Landeschef Holger Buschmann. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Christian Meyer spricht von „viel heißer Luft“. Wenn der Minister gerne wie angekündigt für jeden gefällten Baum drei neue pflanzen würde, „muss er nur das Landeswaldgesetz ändern“, erklärt Meyer.

Die AfD hält Weils Kurs und den Einsatz für die Wasserstofftechnologie für grundfalsch. Niedersachsen rette nicht die Welt, indem es sich selbst deindustrialisiere, erklärt der AfD-Parlamentarier Stefan Henze. „Ohne die Folgen zu bedenken, rennt Stephan Weil im ,Gretawahn' der links-grünen Klientel hinterher. Das ist Populismus pur“, ergänzt der Abgeordnete Stefan Wirtz.