Die Rauchwolke zieht glücklicherweise in Richtung Jade und nicht in Richtung Stadt. Foto: NWM-TV

Wilhelmshaven. In einem Entsorgungsbetrieb in Wilhelmshaven hat am Mittwoch ein Großfeuer gewütet. Übereinander gestapelte Schrottfahrzeuge waren am Nachmittag in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte.