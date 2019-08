Die Rauchwolke zieht glücklicherweise in Richtung Jade und nicht in Richtung Stadt. Foto: NWM-TV

Wilhelmshaven. In einem Entsorgungsbetrieb in Wilhelmshaven ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Übereinander gestapelte Schrottfahrzeuge seien in Brand geraten, glücklicherweise ziehe die Rauchwolke auf die Jade und nicht in Richtung Stadt, sagte ein Polizeisprecher.