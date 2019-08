Hannover. In der Affäre um eine seit Monaten verschwundene Maschinenpistole der Polizei wirft die FDP Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius eine bewusste Falschinformation des Parlaments vor. Grund: In einer Ausschusssitzung im Juli habe der Minister das Verschwinden der Waffe trotz Nachfrage und wider besseren Wissens verschwiegen. FDP-Fraktionschef Stefan Birkner fordert nun eine Missbilligung des Ministers – und ein neues Gesetz.

Herr Birkner, was werfen Sie Innenminister Boris Pistorius vor?

Dass er das Parlament bewusst falsch informiert und die Unwahrheit gesagt hat.

Es geht Ihnen um eine Sitzung des Innenausschusses am 12. Juli, bei der es um verschwundene Geheimakten bei der Polizei ging. Was ist da passiert?

Auf die Frage eines Kollegen, ob ihm ähnliche sicherheitsrelevante Vorfälle bekannt sind, hat Pistorius damals mit nein geantwortet. Dabei wusste er bereits von der bei der Polizei Celle verschwundenen Maschinenpistole, über die er erst am 8. August informierte. Seine Angabe am 12. Juli war also objektiv falsch.

Also werfen Sie Pistorius Lüge vor?

So kann man das umgangssprachlich nennen.

Anzeige Anzeige

Wie gehen Sie damit um?

Wir können das nicht so im Raum stehen lassen, dass ein Minister in öffentlicher Sitzung bewusst falsch unterrichtet. Darum werden in der Landtagssitzung im September einen Missbilligungsantrag stellen. Wir erwarten, dass dann auch der Ministerpräsident dazu Stellung nimmt.

Pistorius begründet sein damaliges Schweigen damit, dass noch interne Ermittlungen liefen.

Dann hätte er den Ausschuss vertraulich unterrichten können. Falsche Angaben rechtfertigt das nicht.

Auch im vertraulichen Teil sitzen viele Abgeordnete. Damit steigt doch die Gefahr, dass es öffentlich wird…

Nein. Die Vertraulichkeit ist ja genau dafür da, dass wir die Parlamentskontrolle in sensiblen Fällen aufrechterhalten können. Informationen sollten nicht der Willkür und dem Solospiel eines Ministers unterliegen. Wer das Parlament für ein Sicherheitsrisiko hält, hat ein grundfalsches Verständnis von Demokratie.

Wo ist das Problem?

Pistorius scheint es für normal zu halten, dass er ohne parlamentarische Kontrolle agieren kann. Das ist gefährlich, weil gerade die Arbeit von Sicherheitsbehörden oft Eingriffe in Bürgerrechte zufolge hat und parlamentarische Kontrolle unerlässlich ist.

Sie hatten sich schon vor diesem Fall beim Ministerpräsidenten Stephan Weil über die Informationspolitik des Innenministers beschwert. Warum?

Weil die Fälle zeigen, dass in der Großen Koalition die von Stephan Weil und Bernd Althusmann zu Anfang versprochene Sensibilität für parlamentarische Kontrolle komplett verloren gegangen ist. Oder nie da war.

Was würde helfen?

Wir sollten endlich ein Parlamentsinformationsgesetz auf den Weg bringen. Offenbar ist es ja in Niedersachsen sonst nicht mehr möglich, parlamentarische Kontrolle zu garantieren.

Pistorius hat ja am 8. August über die Maschinenpistole unterrichtet. Sind Sie damit zufrieden?

Offenbar gibt der Minister immer wieder nur das preis, was nicht mehr zu verheimlichen ist, weil Journalisten der Sache auf der Spur sind. Also bleibt immer die Frage, wurden wir umfassend informiert oder ist da doch noch irgendwas? Es bleibt ein ungutes Gefühl.