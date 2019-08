Blitz schlägt in Dachstuhl eines Hauses ein CC-Editor öffnen

Die Feuerwehr ist vor Ort. Symbolfoto: Michael Gründel

Nordhorn. In Nordhorn ist am Montagabend ersten Informationen der Polizei zufolge ein Blitz in das Dach eines Hauses eingeschlagen. Dadurch ist ein Feuer ausgebrochen.