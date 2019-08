Osnabrück. Das letzte Wochenende der Sommerferien in Deutschland hat bis zum Nachmittag nicht die für die Autobahnen befürchteten Staus gebracht. Offenbar beachten die Autofahrer die Warnungen des ADAC und anderer Institutionen.

Vor erheblichen Verkehrsbehinderungen und langen Staus hatte nicht nur der ADAC für dieses Wochenende gewarnt. Vor allem an neuralgischen Punkten wie der A1 im Baustellenbereich Lohne/Dinklage wurde besonders am Sonntag mit Stillstand gerechnet. Vormittags ging es dort zügiger als sonst üblich voran, am Nachmittag wurde es zwar zäher, blieb aber in dem für Wochenenden derzeit gewohnten Rahmen.

Mäßiger Rückreiseverkehr

Und die Behinderungen traten bei Lohne/Dinklage vornehmlich in Richtung Norden auf, also nicht im klassischen Rückreiseverkehr. Der fand seine Hindernisse vor allem nördlich dem Hamburger Elbtunnel und an der Dauerbaustelle bei Bremen-Arsten. Aber diese beiden Staus würden erfahrenen A1-Nutzern ja beinahe schon fehlen, wenn es sie nicht gäbe.