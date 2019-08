Sophie (von links), Nana, Chrissi, Björn, Marleen, Vanessa und Elli aus Hamburg stehen auf dem Veranstaltungsgelände des M'era Luna Festivals auf dem Flugplatz Hildesheim. Foto: dpa

Hildesheim. Rund 25.000 Gothic-Fans haben sich am Samstag nach Veranstalterangaben in Hildesheim zum M'era Luna Festival getroffen. "Die dominante Farbe ist schwarz und darüber hinaus gibt es wie in jedem Jahr viele fantasievolle Gewandungen", sagte Veranstaltungssprecher Jonas Rohde.