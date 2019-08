Was ist Botulismus?

Eine lebensbedrohliche Lebensmittelvergiftung wird als Botulismus bezeichnet. Dabei liegt eine Vergiftung durch Bakterientoxine vor, die in schweren Fällen zu lebensgefährlichen Muskellähmungen führen kann. Menschen, die an Botulismus erkranken, haben das Bakteriengift über verunreinigte Lebensmittel aufgenommen. Hiervon betroffen können befallenes Konservenfleisch, Fisch oder selbst eingemachte Lebensmittel wie Wurst oder Marmelade sein. Erste Anzeichen von Botulismus sind Kopfschmerzen, Bauchkrämpfe, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Bevor Lähmungserscheinungen auftreten, können sich diese durch Seh- und Schluckstörungen ankündigen. Botulismus wird mit einem Gegengift behandelt sowie einer Magen- und Darmspülung.

Plötze ist auch als Rotauge bekannt

Das Rotauge (Rutilus rutilus), auch die Plötze, Unechte Rotfeder oder der Schwal genannt, ist ein Fisch aus der Familie der Karpfenfische (Cyprinidae). Rotaugen sind vor allem in Osteuropa als Speisefisch bedeutend.

Sie schmecken sehr delikat, lediglich wegen seiner feinen Gräten ist der Fisch in der Küche nicht so beliebt. Um den Fisch genießbar zu machen, kann man das Filet vor dem Frittieren mehrmals einschneiden (ziselieren). Sehr gut sollen auch pochierte Fischklöße oder Frikadellen schmecken. Eine weitere Methode, der feinen Gräten Herr zu werden, ist, das Rotauge über mehrere Tage in Essig einzulegen und damit die Gräten aufzulösen.