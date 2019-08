Eine Wende ohne Richtung

Hannover. Die Energiewende in Deutschland kommt nicht voran. Kein Wunder, findet unser Kommentator.

Wer nicht weiß, in welchen Hafen er segeln will, für den ist kein Wind günstig. Diese dem römischen Philosophen Seneca zugeschriebene Weisheit zeigt, woran die Energiewende derzeit krankt.

Denn die politischen Wunschhäfen liegen in Deutschland sehr weit auseinander: Während die norddeutsche Politik auf die Kraft des Windes setzt, können den bayerischen Kollegen Windräder und Leitungen gar nicht weit genug entfernt von Wohnhäusern entstehen. Und während die Fridays-for-Future-Demonstranten einen sofortigen Kohleausstieg wollen, müssen die AfD-getriebenen Landtags-Wahlkämpfer in Sachsen und Brandenburg sich fragen lassen, warum der Jobbringer Braunkohle so plötzlich abgewürgt wird.

Und mittendrin sitzt ein Minister Peter Altmaier, der diese Energiewende voranbringen soll. Da der Zielhafen umstritten und die Koalition in Berlin fragil ist, dümpelt das Thema Energiewende vor sich hin: Also gibt es mal hier eine neue Leitung, dort ein Reallabor für Wasserstoff und viel Geld für Innovationen.

Doch eine Richtung gibt der Bund nicht vor. Dabei wäre die Zeit reif und sogar günstig für Weichenstellungen: Klimawandel und Klimaschutz sind derzeit omnipräsent. Und auch die Deutschen scheinen bereit, sich zu bewegen. Altmaier könnte mit klaren Zielsetzungen punkten. Doch das Risiko scheint ihm weiterhin zu groß.