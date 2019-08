Hannover. Die niedersächsischen Grünen sehen nach Pannen beim Landeskriminalamt und dem Verfassungsschutz ein Grundsatzproblem beim Umgang mit sensiblen Daten bei den Sicherheitsbehörden. „Wir erwarten von Minister Pistorius, dass er umgehend und früher als geplant das Parlament und die Öffentlichkeit unterrichtet", sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion, Anja Piel, am Samstag.

Der SPD-Minister müsse endlich klarmachen, wie er die strukturellen Mängel beseitigen wolle. Es sei bereits genug Vertrauen verloren gegangen.



Nach Pannen beim Landeskriminalamt waren am Freitag durch einen NDR-Bericht auch Sicherheitslecks beim niedersächsischen Verfassungsschutzbekannt geworden. In zwei Fällen waren aus Privatautos von Verfassungsschutz-Mitarbeitern Diensthandys gestohlen worden. Zeitweilig verschwand auch eine vertrauliche Akte. Gegen einen Beamten des Verfassungsschutzes wurde deshalb bereits 2017 ein Verweis ausgesprochen, bei einem anderen Mitarbeiter wurden Vorermittlungen zu einem Disziplinarverfahren eingeleitet. Am Donnerstag soll der zuständige Landtagsausschuss über die Vorgänge beim Verfassungsschutz informiert werden.

In jüngster Zeit hatten Pannen beim Landeskriminalamt Pistorius unter Druck gesetzt.So verschwand ein als vertraulich eingestuftes Dokument des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Wenige Wochen zuvor war einem LKA-Beamten eine Aktentasche mit sensiblen Dokumenten aus seinem Privatwagen gestohlen worden. Nun untersuchen externe Beamte die Kontrollmechanismen der Behörde.

Im vergangenen Herbst war wegen organisatorischer Mängel beim niedersächsischen Verfassungsschutz ein V-Mann der Behörde enttarnt worden. Behördenchefin Maren Brandenburger trat daraufhin zurück.