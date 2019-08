Osnabrück. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies könnte nach Berlin wechseln. Dem SPD-Politiker liegt das Angebot für einen Spitzenjob bei einem Wirtschaftsverband vor.

Dem Vernehmen nach handelt es sich um den Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Dessen jetziger Hauptgeschäftsführer Stefan Kapferer wird den Verband Ende Oktober verlassen. Lies gilt als Wunschkandidat auf die Nachfolge und hat eine entsprechende Anfrage vorliegen. Darüber soll er Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) informiert haben.

Regierungssprecherin Anke Pörksen sagte unserer Redaktion: „Der Ministerpräsident hat ihn gebeten, sich bis Montag zu entscheiden.“ Möglicherweise steht dann eine Kabinettsumbildung in Hannover an. Lies selbst war am Freitag zunächst nicht zu erreichen, die Pressestelle des Verbandes wollte sich nicht äußern. Zunächst hatte der "Spiegel" eine entsprechende Vorabmeldung veröffentlicht.

Der 52-jährige Lies ist Umweltminister im aktuellen Kabinett Weil. Zuvor leitete er das Wirtschaftsressort. Lies galt eigentlich als möglicher SPD-Kandidat für die Nachfolge des Ministerpräsidenten.

Schon zur Landtagswahl 2013 hatte Lies als damaliger SPD-Landesvorsitzender sein Interesse bekundet, unterlag damals aber im Wettrennen um die Spitzenkandidatur dem Hannoveraner Oberbürgermeister Weil. Der gewann anschließend die Landtagswahl.