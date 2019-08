Hannover. In Niedersachsen und Bremen wird - entgegen dem bundesweiten Trend - mehr Bier produziert. Aber trinken die Menschen in den beiden Bundesländer auch mehr? Während bundesweit im ersten Halbjahr 2019 so wenig Bier gebraut wurde wie nie zuvor, haben die Brauereien in Niedersachsen und Bremen ihren Absatz deutlich gesteigert.

Das berichtete das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden am Donnerstag. Während die Produzenten deutschlandweit ein Minus von 2,7 Prozent verzeichneten und mit 4,6 Milliarden Litern einen Negativrekord für ein erstes Halbjahr hinnehmen mussten, stieg der Absatz des in Niedersachsen und Bremen gebrauten Bieres um 4,2 Prozent auf 4,25 Milliarden Liter.

Während als Ursachen für den deutschlandweiten Rückgang des Bierabsatzes der kühle Mai und der vergleichsweise hohe Bierverkauf im Juni 2018 zum Auftakt der Fußball-Weltmeisterschaft genannt wurden, sehen die Norddeutschen Brauereiverbände den Grund für das Plus in Niedersachsen und Bremen in der zunehmenden Produktion sogenannter Handelsmarken. Diese würden unter anderem für Discounter auch außerhalb der eigenen Region produziert, sagte Geschäftsführer Michael Scherer. "Das sorgt statistisch für einen höheren Absatz."

Bereits in den vergangenen Jahren hatte sich der Bierabsatz in Niedersachsen und Bremen aus diesem Grund entgegen dem langjährigen bundesweiten Trend positiv entwickelt. Über die Menge des in den beiden Bundesländern getrunkenen Bieres sagen die statistischen Zahlen dagegen nichts aus.

Die Bundesländer mit dem größten Bierabsatz im ersten Halbjahr 2019 sind Bayern (1,22 Milliarden Liter) und Nordrhein-Westfalen (1,13 Milliarden Liter). Nach Niedersachsen/Bremen folgen in der Rangliste Sachsen und Baden-Württemberg.