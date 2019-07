Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil will einem Medienbericht zufolge nicht für den SPD-Vorsitz kandidieren. Foto: dpa

Hannover. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil will einem Medienbericht zufolge nicht für den SPD-Vorsitz kandidieren. Das habe Weil am Wochenende den kommissarischen SPD-Vorsitzenden Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel mitgeteilt, berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Montagabend unter Berufung auf Parteikreise.