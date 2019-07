Hannover. Der anhaltende Wassermangel belastet Tiere und Pflanzen in Niedersachsen. Nach Ansicht des Umweltministeriums könnte er nur ein Vorgeschmack auf die trockene Zeiten sein.

Die aktuelle Wasserknappheit in Niedersachsen könnte ein Vorbote für die kommenden Jahrzehnte sein. Die Landesregierung geht in den kommenden Jahren fest von einer Verknappung des Wasserangebots im Land aus. „Man muss sich derzeit drauf aufstellen, dass uns aufgrund des Klimawandels über die Jahre weniger Wasser zur Verfügung stehen wird“, sagte eine Sprecherin von Umweltminister Olaf Lies (SPD) am Freitag in Hannover. Das Ministerium arbeite deshalb an einem „Wasserversorgungskonzept“, bei dem es auch ausdrücklich um Nutzungskonflikte zwischen Interessensgruppen gehen soll.

Derzeit sei man noch in der Projektphase, in der Nutzergruppen dem Ministerium ihre Bedarfe melden sollen. Voraussichtlich im Herbst kommenden Jahres soll das Konzept stehen. Dabei dürfte es vor allem um die Schonung des Grundwassers gehen, denn dessen Neubildung wird einer Studie des Hauses zufolge in den kommenden Sommern abnehmen. Gleichzeitig bestehe aber insbesondere im Sommer eine starke Beanspruchung durch Industrie, Haushalte und Landwirtschaft.

Entnahmekontingente ausgeschöpft

Das Umweltministerium sieht vor allem die Landwirtschaft in der Pflicht: Die Agrarwirtschaft brauche andere Fruchtfolgen und andere Pflanzen, um sich dem Klimawandel anzupassen, sagte die Ministeriumssprecherin. Im derzeit zweiten Trockenjahr in Folge zeigen sich schon drastische Einschnitte für die Landwirte: Teilweise haben Landkreise die Entnahme von Oberflächenwasser aus Flüssen zur Bewässerung bei Flüssen untersagt. Auch erreichen viele Landwirte bereits im zweiten Trockenjahr ihre für zehn Jahre berechneten Kontingentgrenzen für das Abpumpen von Grundwasser. Teilweise sollen die Entnahme-Kontingente nun auf 15 Jahre erweitert werden, um den Landwirten neue Spielräume zu ermöglichen.

Das Umweltministerium rief die Landwirtschaft dazu auf, bei der Pflanzung und der Bewässerung verstärkt auf Klimaveränderungen zu achten. „Wenn Sie als Landwirt nach zwei Jahren ihr Kontingent schon ausgeschöpft haben, haben Sie was falsch gemacht“, sagte die Ministeriumssprecherin. Das Landvolk verweist auf Fortschritte bei der zielgerichteten Bewässerung, sieht aber auch Grenzen der Anpassungsmöglichkeiten. Nicht jeder Landwirt könne auf weniger wasserintensive Bewirtschaftung umsteigen. Anders als im Vorjahr ist es in Niedersachsen inzwischen fast flächendeckend und bis in tiefe Bodenschichten hinein zu trocken, was insbesondere auch dem sturmgeschädigten Wald zunehmend zu schaffen macht.



Trinkwasserspeicher Harz trocknet aus

Die neuen Warnungen haben auch mit einer veränderten Vorhersage zu tun: So gingen Forscher beispielsweise lange davon aus, dass der Niederschlag im Trinkwasserspeicher Harz trotz Klimawandel etwa gleich bleibt: Dem ist aber einer im Juni veröffentlichten Studie der Harzwasserwerke nicht so. „Bisher sind Klimaforscher davon ausgegangen, dass die Sommer zwar heißer und trockener werden, aber das durch mehr Regen und Schnee im Winter ausgeglichen wird. Dem ist aber nicht so“, sagte Christoph Donner von den Harzwasserwerken. Die Analyse von Daten aus den Jahren 1941 bis 2018 zeige vielmehr, dass den Sommerdürren keine ausgleichenden Winterhochwasser entgegen stehen – der Harz werde immer trockener, was sich auch auf die Talsperren auswirke.