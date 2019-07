Hannover. Niedersachsens Landeskriminalamt sucht einen Dienstleister, um im Ausland festgesetzte Straftäter ins Land zurückzuholen.

Das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen sucht derzeit ein Reisebüro für spezielle Fälle. Das Reisebüro soll Flüge organisieren, um Straftäter nach Deutschland zurückzuholen, oft aus Nicht-EU-Staaten, um ihnen hierzulande den Prozess zu machen. "Bei den über-, durch- und rückzuführenden Personen handelt sich um Straftäter, die zur internationalen Fahndung ausgeschrieben sind. Der Umstand impliziert grundsätzlich das Vorliegen einer gewichtigen Straftat", heißt es in der Ausschreibung. Das Reisebüro soll vor allem für die internationalen Fahnder des LKA arbeiten. Die Arbeit gilt als kostenintensiv, da im Ausland festgesetzte Straftäter oft kurzfristig und selten alleine reisen.

Der Auftrag hat durchaus Volumen: Allein im vergangenen Jahr fielen 51 Flüge mit einem Umsatz von 115 850 Euro an, 2017 waren es sogar 67 Flüge im Wert von etwa 145 500 Euro. Der zu transportierenden Klientel entsprechend sind die Anforderungen an die Bewerber hoch: Das Reisebüro muss sich nicht nur um den Straftäter, sondern auch um mögliche Begleitpolizisten und gegebenenfalls medizinisches Personal kümmern, sondern dies auch noch fix hinbekommen: Binnen drei Stunden nach Bestellung will das LKA die Buchungsbestätigung durch das Reisebüro bekommen.

Gleichzeitig fordert die Polizei, die zuletzt aus Kostengründen den geplanten Neubau der LKA-Zentrale in Hannover auf unbestimmte Zeit aufschieben musste, vom Dienstleister eine "Bestpreisgarantie" ein. Die werde man auch stichprobenartig überprüfen, heißt es in der Ausschreibung. Das Landeskriminalamt bestätigte auf Nachfrage unserer Redaktion die Suche nach einem Reisebüro. "Zum Auftragsvolumen können keine weiteren konkrete Angaben gemacht werden", erklärte ein Sprecher.