Hannover. Trotz des Ringens um bezahlbares Wohnen hat das Land Niedersachsen im ersten Halbjahr 2019 erst 336 Mietwohnungen neu gefördert.

Das teilte das Bauministerium in Hannover auf Anfrage mit. Nach Angaben der Förderbank NBank wurden dafür bis Juni 33,23 Millionen Euro bewilligt. Im Gesamtjahr 2018 waren 1534 Wohnungen gefördert worden. Hintergrund der vergleichsweise geringen Zahl in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres sei, dass viele Antragsteller um eine Zurückstellung ihrer Anträge bis zum Inkrafttreten neuer Förderrichtlinien gebeten hätten, sagte eine Ministeriumssprecherin.

Die Landesregierung hatte angekündigt, bis 2030 insgesamt 40 000 neue Sozialwohnungen in Niedersachsen zu schaffen und dafür größere Anreize für Investitionen zu liefern. Die angepassten Förderrichtlinien sollten am Mittwoch in Kraft treten. Laut NBank lagen bis Juni schon Anträge für rund 1100 Mietwohnungen vor, die nach den neuen Regelungen bewertet werden sollen. Weiterlesen: Wohnungsmangel in Osnabrück – Überangebot auf dem Land