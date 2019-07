Wedel/Hannover. Seit Dienstag arbeiten Saugbagger an der Vertiefung der Elb-Fahrrinne, um größeren Schiffen den Weg nach Hamburg zu bahnen. Während die Hamburger den Auftakt feierten, wirbt Niedersachsen für eine Alternative.

Diesen unappetitlichen Drink ließ Andreas Scheuer lieber stehen: Als der CSU-Bundesverkehrsminister am Dienstag am Schulauer Fährhaus in Wedel (Kreis Pinneberg) zum Start der Elbvertiefung aufs Fahrgastschiff „MS Hammonia“ eilte, musste er an Dutzenden Umweltschützern vorbei. Die reichten tote Stinte in Sektgläsern – ein „letztes Gedeck für die Elbe“ und Protest gegen die befürchteten massiven ökologischen Schäden des Flussausbaus.

Ein Feiertag für Hamburgs Hafenwirtschaft

Doch so wenig es die Umweltverbände geschafft hatten, das 800-Millionen-Euro-Vorhaben rechtlich zu verhindern, so wenig ließen sich Scheuer und die Spitze der Hamburger Hafenwirtschaft, Politik und der Planungsbehörden an diesem strahlenden Sommertag die Laune verderben. Zu feiern gab es das Ende der wohl längsten Infrastrukturplanungen hierzulande. Nach mehr als 17 Jahren Streit und Prozessen hieß es gestern: Und sie baggern doch.

Scheuer: „Heute beginnt, worauf die Hamburger Wirtschaft und Schifffahrt so lange warten mussten: die Nassbaggerarbeiten für die Begegnungsbox und die Verbreiterung der Fahrrinne in der Elbe.“ Auf einer Länge von 130 Kilometern wird die Fahrrinne verbreitert und vertieft. Künftig können Schiffe mit einem Tiefgang von 13,50 Meter auch tideunabhängig Deutschlands größten Seehafen erreichen, ein Meter mehr als bisher. Der Abschluss ist für Herbst 2021 vorgesehen.

Begleitet wurde die Feiergesellschaft von gut einem Dutzend Fischerbooten und anderen Schiffen, auf denen Projektgegner mit Transparenten und Trillerpfeifen ihren Unmut kundtaten. Beirren ließen sich Politiker und Planer davon nicht. „Wir baggern auch für Flora und Fauna“, konterte Scheuer die Kritiker und verwies auf zahlreiche Ausgleichsmaßnahmen. Die Elbvertiefung sei nicht nur für die Stadt, sondern für das ganze Land notwendig, betonten die Festredner durch die Bank. Hamburg brauche die Elbvertiefung, damit die immer größer werdenden Containerschiffe den Hafen auch künftig erreichen könnten, sagte Senatskanzleichef Jan Pörksen, der den urlaubenden Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) vertrat. „Das ist eine nationale Aufgabe“. Der Bund trägt rund zwei Drittel der Kosten.



Kritik aus Niedersachsen

Kritik kam aus Niedersachsens Politik. Nicht nur die Grünen bezeichnen die Elbvertiefung als „Fehler“ und fordern ein Ende des „Wettrüstens einzelner Häfen um die immer größeren Frachter“, wie es die umweltpolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, Imke Byl, formulierte.

Auch in den Regierungsfraktionen in Hannover sieht man den Ausbau kritisch, zumal die größten Frachter bereits heute den Wilhelmshavener Tiefwasserhafen anfahren können. „In Niedersachsen steht mit dem Jade-Weser-Port ein leistungsfähiger Hafen zur Verfügung, daher müssen wir uns schon fragen, ob die Elbvertiefung noch zeitgemäß ist“, erklärte SPD-Umweltminister Olaf Lies. Neben dem Risiko für die Deichsicherheit berge die Ausbaggerung auch unkalkulierbare Folgen für die Artenvielfalt, warnte Lies.

Althusmann wirbt für Wilhelmshaven

Hafenminister Bernd Althusmann (CDU) drückt sich diplomatischer aus: Man stehe „Kooperationen offen gegenüber“, erklärte der CDU-Politiker. Der Jade-Weser-Port habe trotz der Steigerung auf 656 000 umgeschlagene Standardcontainer (TEU) im vergangenen Jahr noch Kapazitäten frei. Tatsächlich hat Wilhelmshaven eine maximale Umschlagskapazität von 2,7 Millionen TEU pro Jahr. „Ziel ist es aber nicht, andere Häfen, z.B. Hamburg zu schwächen, sondern sich zu ergänzen“, wirbt der Hafenminister. CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer stellt das Projekt ebenfalls grundsätzlich infrage: „In Zeiten eines funktionierenden Tiefwasserhafens in Wilhelmshaven muss die Frage gestattet sein, ob eine Vertiefung der Elbe notwendig ist. Dabei sollte geprüft werden, wie wir die Warenverkehre der Zukunft organisieren und die Zusammenarbeit der norddeutschen Länder verbessern können, um solch schwerwiegende Eingriffe in die Natur zu verhindern“, sagte er.

Alle zusammen sind kleiner als Rotterdam

Tatsächlich hatte sich Niedersachsen in den vergangenen Jahren immer wieder für eine norddeutsche Hafenkooperation ausgesprochen, zeitweise traten die „German Ports“ sogar gemeinsam in Asien auf. Die Idee: Nur gemeinsam könnten die Häfen Hamburgs, Bremens und Niedersachsens international eine Rolle spielen. Denn mit einem Umschlagsvolumen von etwa 50 Millionen Tonnen pro Jahr gehören die niedersächsischen Seehäfen zwar zu den größten Hafengruppen Deutschlands, doch bereits Bremen/Bremerhaven schlägt mit rund 74 Millionen Tonnen etwa das Anderthalbfache um. Der größte deutsche Seehafen Hamburg kommt sogar auf 135 Millionen Tonnen. Doch alle zusammen kommen nicht mal ansatzweise an den Konkurrenten Rotterdam heran – hier wurden im vergangenen Jahr 469 Millionen Tonnen Waren umgeschlagen.