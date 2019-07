Nordhorn. Bei einem Verkehrsunfall in Nordhorn ist eine 34-jährige Frau schwer verletzt worden. Sie wollte die Straße überqueren und wurde von einem Auto erfasst.

Nach Auskunft der Polizei war eine 23-jährige Frau aus Rheine mit ihrem Auto auf dem Gildehauser Weg in Richtung Nordhorn unterwegs. In Höhe der Hausnummer 141 wollte sie gegen kurz nach 15 Uhr an einem Wagen der Post vorbeifahren, der am Seitenrand abgestellt war. Doch unvermittelt trat hinter dem Fahrzeug eine 34-jährige Emsbürenerin hervor, die gerade ein Paket aus der Postfiliale abgeholte hatte und die Straße überqueren wollte.

Augenscheinlich schwer verletzt

Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste mit ihrem Fahrzeug die 34-jährige Frau. "Die Frau wurde bei dem Unfall augenscheinlich schwer verletzt", sagt eine Polizeisprecherin aus Nordhorn auf Nachfrage dieser Redaktion. Die verletzte Frau wurde in die Euregio-Klinik nach Nordhorn gebracht.