Hildesheim. Ein Lastwagen hat auf der A7 bei Hildesheim ein stehendes Polizeiauto gerammt und gegen einen liegengebliebenen Laster geschoben. Zwei Menschen wurden schwer verletzt, die Autobahn war Richtung Süden stundenlang gesperrt.

Bei dem Unfall auf der Autobahn 7 am Dienstag wurde der 36 Jahre alte Fahrer des Pannen-Lasters zwischen dem Streifenwagen und seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Die Polizisten, die nicht in ihrem Wagen saßen, hätten sich mit einem Sprung zur Seite retten können. Die 22 und 35 Jahre alten Männer erlitten einen Schock. "Sie hatten ganz, ganz viel Glück", sagte die Beamtin.

Polizeiwagen auf Fahrspur abgestellt

Der Streifenwagen war am Morgen zu dem Laster des 36-Jährigen gerufen worden, der wegen einer Reifenpanne auf dem Seitenstreifen stand. Die Beamten stellten ihr Fahrzeug nach bisherigen Erkenntnissen auf der Fahrspur ab und stiegen aus. Der nachfolgende Laster konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und krachte in das Polizeiauto.

Nach dem Unfall bildete sich ein Stau. Hier fuhr ein weiterer Laster später noch auf einen anderen auf – der Fahrer des auffahrenden Lastwagens wurde ebenfalls schwer verletzt. Die Autobahn in Richtung Süden wurde stundenlang gesperrt.