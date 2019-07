26-Jähriger nach Auseinandersetzung in Oldenburg in Lebensgefahr CC-Editor öffnen

Zwei Männer sind bei einer Auseinandersetzung in Oldenburg schwer verletzt worden. Foto: Michael Gründel

Oldenburg. Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Mittwochabend in der Lindenstraße zu einem Großeinsatz von Polizei- und Rettungskräften. Ein 26-jähriger Mann schwebt in Lebensgefahr.