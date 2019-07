Hannover. Wasserstoff aus Windstrom hat nach Ansicht von Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies viel Potenzial. Sein Ministerium fördert die Technik mit Millionen. Auch der am Montag startenden Sommerreise von Lies ist der grüne Wasserstoff ein großes Thema. Wir sprachen mit Lies.

Herr Lies, Tennet hat einen Riesenwindpark in der Nordsee vorgeschlagen. Widerspricht das nicht der Idee, bei der Energiewende auf dezentrale Erzeugung zu setzen?

Dezentrale Erzeugung reicht für den Kühlschrank und das Licht zuhause. Aber das genügt nicht. Wir sind ein Industrieland, dass eine gesicherte, stabile und ausreichende Energieversorgung braucht.

Niedersachsen setzt auf Wasserstoff. Warum?

Bei Strom erfolgen Erzeugung, Transport und Verbrauch in der Regel nahezu gleichzeitig, es sei denn, ich habe Batterien mit begrenztem Speicher dazwischen. Grünen Wasserstoff kann ich erzeugen, wenn ich Energie habe. Ich kann ihn puffern und jederzeit verbrauchen. Mit dem Gasnetz gibt es zudem die Chance, die CO2-Belastung im Bestand zu reduzieren. Mischen wir 20 Prozent Wasserstoff ins Gasnetz, könnten wir die Emissionen der gesamten Gasheizungsversorgung in Deutschland um fast ein Fünftel senken.

Wasserstoff im Gasnetz - ist das nicht gefährlich?

Wir hatten früher Stadtnetze, wo bis zu 50 Prozent Wasserstoff, damals aus chemischen Prozessen, beigemischt wurden. Das ist überhaupt nichts Neues.

2020 will ihr Ministerium 40 Millionen Euro für Wasserstoff ausgeben. Wofür genau?

Das Geld wollen wir gezielt für innovative Anwendungsprojekte einsetzen. Wir sehen hier dringendsten Handlungsbedarf. Wenn wir an dieser Stelle technologisch nicht zügig vorankommen, gelingt es uns auch nicht, die für den Klimaschutz wichtigen Innovationen in Sachen Erzeugung, Anwendung und Transport auszulösen. Deshalb brauchen wir Reallabore.

Wäre die Investition nicht Sache der Industrie, oder glaubt die nicht daran?

Im Gegenteil. Die Wirtschaft will. Wir sind an einer Stelle, an der nicht wir die Industrie überzeugen müssen, dass grüner Wasserstoff wichtig ist. Sondern die Industrie erwartet von der Politik endlich klare Regeln. Ich denke, das merkt auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Da ist es gut, dass der Bund für Herbst eine nationale Wasserstoffstrategie angekündigt hat.

Welche Hemmnisse gibt es?

Der Strom, den wir für die Erzeugung grünen Wasserstoffs brauchen, wird künstlich verteuert. Wenn auf den erneuerbaren Strom Stromsteuer, EEG-Umlage und Netzentgelte aufgeschlagen werden, machen wir grünen Wasserstoff teuer. Da müssen wir dringend ran.

Was meinen Sie?

Wir dürfen den Strom aus Erneuerbaren für diese Anwendungen nicht künstlich verteuern. Heute ist brauner Wasserstoff aus fossilem Erdgas billiger als grüner. Wenn wir es ernst meinen mit dem Klimaschutz, müssen wir für Wettbewerbsfähigkeit sorgen und den Strom von Stromsteuer und EEG-Umlage befreien.

Eigentlich wollten Sie ja ein 1000 MW-Programm vom Bund…

Wir müssen aufhören zu kleckern. Wir müssen klotzen, wenn wir eine Zukunftslösung wie grünen Wasserstoff konsequent umsetzen wollen. Warme Worte helfen da nicht. Ein Unternehmen investiert nicht, weil sich ein Klimakabinett trifft. Es investiert, wenn die Bedingungen stimmen.

Was erwarten Sie sich von der nationalen Wasserstoffstrategie?

Keinen nationalen Alleingang, sondern eine europäische Verbundlösung. Ich gehe sogar einen Schritt weiter: Mein Wunsch ist, das gemeinsam mit Entwicklungsminister Gerd Müller zu entwickeln…

Wieso das?

Im grünen Wasserstoff steckt Wertschöpfung für Regionen, die viel Sonne, aber sonst wenig Ressourcen haben. Wie die Wüste. Das wäre ein Desertec 2.0, und zwar unabhängig von anfälligen Stromleitungen. Der Wasserstoff kann vor Ort genutzt oder per Schiff zu uns exportiert werden.

Und dann?

Wir bräuchten dazu Abnehmer wie die geplanten LNG-Terminals in Wilhelmshaven oder Stade. Die könnte man problemlos für grünen Wasserstoff nutzen.