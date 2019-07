Hannover. Bei der Forderung nach einem Klimagesetz macht Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (CDU) Druck im Bund. Dabei stockt ein ähnliches Vorhaben im Land seit langem.

Niedersachsens rot-schwarze Landesregierung ringt weiter um ein Klimagesetz (NKlimaG) auf Landesebene. Bisher gibt es vor allem zwischen dem Umweltministerium von OIaf Lies (SPD) und dem Wirtschaftsministerium (MW) von Bernd Althusmann (CDU) Differenzen über den bisherigen Entwurf. „Es bedarf aus Sicht des MW der weiteren Beratung und Berücksichtigung wirtschaftspolitischer Interessen“ heißt es in einer uns vorliegenden Stellungnahme des Althusmann-Ressorts zum bisherigen Entwurf. Das Innenministerium moniert hingegen, dass die CO2-Reduktionsziele des Landesgesetzes hinter die Ziele des Bundesgesetzes zurückfallen.

Weiter Streit um die Landwirtschaft

Als besonders strittig mit dem federführenden Umweltministerium gilt nach wie vor besonders eine Passage zur Landwirtschaft. Diese habe „ihren Beitrag an der Erreichung des Gesamtziels bis 2050 zu leisten“ heißt es in §4, Absatz 3 des Gesetzentwurfs. Dass die Landwirtschaft als einziger Sektor konkret genannt wird, stößt Kritikern auf. Dies werde „von hiesiger Seite kritisch gesehen“, schreibt das Wirtschaftsministerium. Eine Sprecherin von Agrarministerin Barbara Otte-KInast (CDU) kritisierte den bisherigen Entwurf: Dieser „dürfte in der vorliegenden Form insgesamt zu einem deutlich steigenden Flächendruck in der Landwirtschaft führen“, warnte sie.

Die Kritik der CDU-Seite geht darüber hinaus: Der im Entwurf vorgesehen Pflicht von Kommunen zu jährlichen Energieberichten stehe „dem Ziel des Bürokratieabbaus entgegen“, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium. In der Koalition wird der Widerstand auch mit Misstönen zwischen Lies und Althusmann erklärt. Das Verhältnis zwischen beiden Ministern gilt als unterkühlt. Beide Seiten werfen sich vor, gelegentlich im Ressort des jeweils anderen thematisch zu „wildern“.

Staatssekretäre sollen Streit beilegen

Trotz der anhaltenden Differenzen gab sich eine Sprecherin des Umweltministeriums zuversichtlich, dass es noch im Sommer eine Einigung gebe. Insbesondere für Regierungschef Stephan Weil (SPD) wäre das gut. Der Ministerpräsident hatte zuletzt die Bundesregierung für das auf Bundesebene fehlende Klimagesetz gerüffelt. Ein auf Eis liegendes Landesgesetz ist bei solch einer Kritik wenig hilfreich.

Nun soll eine kleine Runde der Staatssekretäre aus Staatskanzlei, Wirtschafts- und Umweltministerium die Differenzen endgültig aus der Welt schaffen.

Die Grünen kritisieren die anhaltende Hängepartie: „Seit anderthalb Jahren hat die GroKo wirklich rein gar nichts in Sachen Klimaschutz geliefert. SPD und CDU müssen dringend ihre Hausaufgaben machen, statt sich weiter gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben“ , sagt die Abgeordnete Imke Byl. „Wenn sich Agrar- und Umweltministerium nicht einigen können, muss Ministerpräsident Weil endlich ein Machtwort sprechen. Doch Weil scheint sich nicht mehr für das eigene Regierungshandeln zu interessieren, sondern kommentiert lieber die Bundespolitik“, kritisiert sie.