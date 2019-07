Diskothek Extra in Friesoythe kündigt Schließung an CC-Editor öffnen

Im "Extra Musicpark" in Friesoythe kann nach dem 10. August nicht mehr gefeiert werden. Symbolfoto: dpa

Friesoythe. Die Großraum-Diskothek "Extra Musicpark" in Friesoythe, die auch von Party-suchenden Menschen aus dem Emsland besucht wird, schließt nach nur knapp 16 Monaten wieder seine Türen. Was das Wort "vorerst" in der Ankündigung für die Veranstaltung bedeutet, bleibt unklar.