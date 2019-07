Osnabrück. Dass die fortschreitende Digitalisierung in der Pflege Chancen bietet, davon ist Franz Loth, Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in Niedersachsen, überzeugt: „Das Thema gilt es zu gestalten“, sagte Loth im Interview mit unserer Redaktion. Allerdings hält das Thema auch Herausforderungen bereit – für Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

Herr Loth, vielen Menschen macht die Digitalisierung Sorge, manche haben Angst vor Arbeitsplatzverlust, weil sie irgendwann in der Zukunft durch Roboter ersetzt werden könnten. Menschen, die gepflegt werden, fürchten sich, bald nur noch von Pflegerobotern umgeben zu sein. Sind diese Ängste berechtigt? Wie kann man sie nehmen?



Wir erleben zurzeit die vierte industrielle Revolution. Wenn man es historisch betrachtet, haben alle drei zuvor auch massive Ängste ausgelöst. Aber alle drei bisherigen haben auch gezeigt, dass sich die Menschheit weiterentwickelt hat, dass der Wohlstand exorbitant gestiegen ist und die Leute trotzdem nicht aus dem System gefallen sind. Es wäre das Schlimmste, wenn wir uns dieser Entwicklung verschließen und sagen: „Wir lassen das mal auf uns zukommen.“ Das tun aus unserer Sicht noch zu viele, und das halten wir für falsch.

Also ran ans Thema, bevor es einen einholt?

Ganz genau, das Thema gilt es zu gestalten. Wir tun das seit Jahren, nutzen technische Assistenzsysteme, zum Beispiel in der ambulanten Altenhilfe. Die Frage der digitalen Ausstattung ist inzwischen eine Grundfrage, die bekommen wir immer wieder von potenziellen Mitarbeitern in Bewerbungsgesprächen gestellt. Es gibt ja einen absoluten Paradigmenwechsel: Nicht mehr die Menschen bewerben sich bei uns, sondern wir bewerben uns bei ihnen. Und oft sind solche Dinge, welche Technik benutzt wird und wie sie eingesetzt wird, für Bewerber entscheidend, dass sie zu uns kommen.

Digitalisierung bedeutet vielfach eine effektivere Arbeit, etwa weil sich digitale Hilfsmittel in der Pflege einsetzen lassen. Können Sie ein Beispiel nennen, wo sich Digitalisierung bereits bewährt?



Wir haben uns auch mit Pflegerobotern beschäftigt, aber darin sehen wir nicht so sehr die große Zukunft. Worin ich hingegen großes Potenzial sehe, sind technische Möglichkeiten in der häuslichen Pflege. Wir haben technische Möglichkeiten der Medikamenteneinnahme, der Flüssigkeitsversorgung, der Überwachung von der ambulanten Sozialstation. Wir können zum Beispiel auch leicht demenziell veränderte Menschen alleine in der Wohnung leben lassen, ohne dass die weit entfernt lebenden Kinder, die selbst vielleicht schon Ende Fünfzig sind, das Gefühl haben müssen, dass sich um Mama oder Papa niemand kümmert. Das ist eine ganz zentrale Frage. Auch im Sanitärbereich gibt es schon computergestützte Toiletten oder Duschen, wo auch schwer behinderte Menschen durch leichte Steuerung keine Assistenz mehr brauchen. All das gibt es schon, und dadurch werden wir eine riesige Erleichterung bekommen. Auch in den Pflegeheimen: Wenn Bewohner im Bett umgedreht werden müssen, könnte sich dabei ein spezieller Lift gut machen. Was aber nie ersetzt werden wird und immer menschlich bleiben wird, ist die zwischenmenschliche Zuwendung. Meine These ist: Genau an dieser Stelle werden wir in Zukunft mehr Menschen haben.

Anzeige Anzeige

Für all diese Entwicklungen müssen aber die Mitarbeiter auch fit gemacht werden.

Das ist richtig. Sie müssen sorgfältig an den Geräten geschult werden, auch um Ängste abzubauen. Aber sie müssen auch ganz praktisch begleitet werden. Man muss ihnen sagen: „Du kannst das. Und wenn Du in eine Situation kommst, wo Du unsicher bist, kannst Du mich als Chef oder Chefin jederzeit erreichen.“

Braucht es dazu einen neuen Führungsstil? Immerhin lässt man die Mitarbeiter ja ein Stück weit laufen.

Das verändert den Führungsstil, das ist unabdingbar. Auch das sind Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, denen sich aber jeder moderne Arbeitgeber wird stellen müssen. Technik verändert die Kultur. Man muss als Arbeitgeber auch bereit sein, diese Veränderung persönlich mit zu tragen. Das ist natürlich auch eine Frage von Vertrauen, denn die permanente Kontrolle des Mitarbeiters, wie man sie von früher kennt, wird in Zukunft nicht mehr möglich sein, allein schon bedingt durch den räumlichen Abstand.

Zur Sache Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege In der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (LAG FW) sind die sechs niedersächsischen Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossen: Neben der Arbeiterwohlfahrt sind dies Caritas, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonisches Werk, der Paritätische Wohlfahrtsverband und die Jüdische Wohlfahrt. Damit repräsentiert die LAG FW etwa 6000 soziale Einrichtungen, Beratungsstellen und Dienste mit mehr als 230.000 hauptamtlichen Beschäftigten und über 500.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Zur LAG FW gehören zudem die Landesstelle Jugendschutz, die Landesstelle für Suchtfragen, die LAG der Werkstätten für behinderte Menschen und die Stelle für soziale Innovation der Freien Wohlfahrtspflege.