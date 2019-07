Den Bereich zwischen zwei Gleisen am Oldenburger Hauptbahnhof hatte sich ein Mann als Schlafplatz ausgesucht. Symbolfoto: dpa

Oldenburg. Die Wahl seines Schlafplatzes hat einem Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingebracht. Weil er am Oldenburger Hauptbahnhof in den Gleisen lag, hat er am Mittwoch einen Einsatz des Rettungsdienstes und der Bundespolizei ausgelöst.