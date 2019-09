Osnabrück/Hannover. Mitte der 1980er Jahre kam eine HIV-Diagnose einem Todesurteil gleich. In dieser Zeit kämpfte Hans Hengelein für die Sterbenden und gegen Stigmatisierung. Er verlor durch die Krankheit fast 100 Freunde. Nun geht er in den Ruhestand und blickt zurück.

"Da habe ich mich innerlich entschuldigt, weil ich keine Tränen mehr hatte", sagt Hans Hengelein, wenn er an diese zwei Tage in den späten 1980er Jahren zurückdenkt. Da war er an einem einzigen Tag auf je zwei Beerdigungen. Er reiste dem Tod hinterher, weil immer mehr schwule Männer an den Folgen von HIV starben. Und er kämpfte als HIV-Referent der Deutschen Aids-Hilfe und Nicht-Erkrankter für die Sterbenden: Gegen Eltern, die die Homosexualität ihres Kindes nicht akzeptierten, und den Partner nicht an das Krankenbett ließen. Für ein Krankenzimmer, auf dem der Sterbende seine letzten Tage mit seinem Lebensgefährten verbringen konnte.

Tod und Sterben gehörten zum Alltag

Hans Hengelein wusste, was es heißt mit Tod und Sterben zu arbeiten. Gegen Widerstände anzukämpfen. Er ist auf einem Bauernhof in einem fränkischen Dorf aufgewachsen. Mit drei Jahren ist er an Polio erkrankt und heute sitzt im Rollstuhl. Seine Mutter hat als erste Frau im Dorf den Führerschein gemacht, um ihn und seine Zwillingsschwester zur Schule zu bringen. Mit dem Abitur solle dann aber auch gut sein. Vielleicht könne er ja eine Anstellung in der Verwaltung finden. Gut war es nicht, Hengelein wollte an die Universität und hat sich durchgesetzt: Er hat in Erlangen Psychologie studiert.

Kampf für die Rechte von Behinderten

Dort setzte er sich für die Rechte Behinderter ein und bekannte sich nach und nach zu seiner Homosexualität. Zusammen mit anderen gründete er die Studenteninitiative Behinderter in Erlangen. Einige der Mitstreiter verstarben in der Zeit. "Das klingt zynisch, aber ich war vertraut mit dem Tod", sagt er über Zeit, bevor er zur AIDS-Hilfe kam.

Angst breitet sich in der Schwulenszene aus



Eine todbringende Krankheit trat zu Beginn der 1980er Jahren auf und vor allem junge, zuvor gesunde, homosexuelle Männer starben. 1981 schrieben Ärzte in den USA erstmals über die Krankheit. Ein Jahr später wurden laut Robert-Koch-Institut erste Fälle in Deutschland gemeldet. 1983 gründeten sechs Männer und eine Frau die Deutsche Aids-Hilfe. Trotzdem wusste man 1985 wusste man nur wenig über die HIV und AIDS. "Da war eine große Angst in der Szene", sagt Hengelein. Und das nicht ohne Grund: Neben der Angst vor Ansteckung ging es um Ausgrenzung. In Bayern trat 1987 ein sehr restriktiver Maßnahmenkatalog in Kraft: Politiker dachten laut darüber nach Schwulenclubs zu schließen oder Infizierte zu internieren.

Hengelein verliert 100 Freunde durch AIDS

Denn das Virus breitete sich schnell aus. "Etwa 100 Freunde und Bekannte von mir sind an den Folgen von HIV und Aids gestorben", sagt Hengelein und damals sagte er: "Meine Mutter hat im Krieg wahrscheinlich nicht mehr Menschen verloren." Drei Jahre war er Referent bei der Aids-Hilfe, in dieser Zeit starben drei seiner Mitarbeiter. Das belastete Hengelein zunehmend: "Es war irgendwann schwer über Tod und Krankheit zu sprechen war hart", sagt er über die Zeit.

Anzeige Anzeige

Deutsche Aids-Hilfe ist eine Erfolgsgeschichte



Er ging zu seinem Freund nach München und wechselte dann 1992 ins Niedersächsische Sozialministerium und wurde Referent für männliche Lebensweisen, kämpfte weiter gegen HIV. Auf die bewegende Zeit der 1980er Jahre blickt er positiv zurück, hadern liegt ihm nicht. "Der Aufbau der Deutschen Aids-Hilfe ist eine Erfolgsgeschichte", sagt er. Sie ermöglichte zahlreiche Modellprojekte, unter anderem das "Rooming Inn". So konnten Kranke gemeinsam mit ihren Partnern ein Zimmer teilen.

Krankheit bot Chancen

"So schrecklich die Krankheit war, es bot auch die Chance neue Wege zu gehen", sagt Holger Wicht, Pressesprecher der Deutschen Aids-Hilfe. Die Organisation setzte auf die enge Zusammenarbeit von Ärzten und Betroffenen und rückte ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt. "Die Mitglieder in der 1980er Jahren traten da sehr selbstbewusst auf", sagt Wicht. Mittlerweile ist es selbstverständlich das Zimmer mit dem sterbenden Partner zu teilen.

Heute umfasst die AIDS-Hilfe 130 Organisationen

Heute umfasst die Aids-Hilfe als Dachverband rund 130 Organisationen. Zu ihrer wichtigsten Aufgabe gehörte von Anfang an Prävention und Aufklärung der Hauptbetroffenengruppen. Der Kampf gegen Stigmatisierung ist allerdings heute ein größerer Bereich als die Unterstützung von Todkranken. Heute ist HIV gut behandelbar. Mit entsprechenden Medikamenten können Menschen mit dem Virus gut und lange leben. Außerdem verhindern die Medikamente den Ausbruch von Aids. Eine wirkliche Heilung gibt es allerdings nicht.

Weiterlesen:

Endlich glücklich: Spätes Outing eines schwulen Landwirts aus dem Emsland

Erfahrungen eines HIV-Infizierten: "Das haben doch nur Homos und Junkies"



Positive Bilanz



Hengelein war fast 30 Jahre im Sozialministerium tätig. Sein Aufgabenfeld erweiterte sich und schließlich war er Referent für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt und HIV. Nach 27 Jahren geht er im September in den Ruhestand, seine Bilanz ist positiv, wie er in dem Video betont.

Wie es danach konkret für ihn weitergeht, weiß er nicht. Ideen gibt es viele. Auf jeden Fall bleibt er der Bewegung verbunden. Schon vor Jahren hat er sich mit zehn Freunden hauptsächlichen Freunden aus Schwulenszene eine Grabstätte auf dem Mätthaus-Friedhof in Berlin Schöneberg gekauft. Einen Freund mussten sie in diesem Jahr beerdigen. Er starb an den Folgen von HIV. Er wurde 70 Jahre alt.