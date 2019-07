Empfindlicher Schlag gegen kriminelle Szene in Oldenburg CC-Editor öffnen

Ermittler haben in Oldenburg diverse Waffen, Drogen und Fahrzeuge sichergestellt. Foto: Polizei Oldenburg

Oldenburg. Polizei und Staatsanwaltschaft ist in Oldenburg ein empfindlicher Schlag gegen die kriminelle Szene in Oldenburg gelungen. Die Ermittlungen standen in Verbindung mit einer mutmaßlichen Kindesmisshandlung.