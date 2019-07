Mehr Mut bei der Energiewende

Hannover. Die neuen Pläne zum rasanten Ausbau der Windenergie in der Nordsee sind kühn. Doch die Energiewende braucht solche Ideen, meint unser Kommentator.

Man kann die Pläne zum radikalen Ausbau der Offshore-Energie in der Nordsee original norddeutsch getrost als Spökenkiekerei bezeichnen. Die Idee, mit tausenden Windrädern und einem Dutzend künstlicher Inseln auf hoher See die Energiewende an Land umzusetzen, ist verwegen.

Doch mehr Verwegenheit braucht die Energiepolitik durchaus. Denn so, wie es jetzt in Deutschland ist, kann es nicht bleiben: Der Bürger zahlt den Ausstieg aus Atom und Kohle mit stetig steigenden Strompreisen. Der Ausbau der labiler werdenden Netze kommt kaum voran, die Windbranche leidet unter anhaltender Auftragsflaute. Und die strukturschwachen Braunkohleregionen werden mit Milliarden ruhiggestellt. Eine solche teure und unentschiedene Politik verprellt Klimaschützer und Steuerzahler gleichermaßen. Und lässt unsere europäischen Nachbarn ratlos zurück.

Es ist Zeit für mehr Mut: Dazu gehört ein Pilot-Verteilkreuz in der Nordsee ebenso wie eine Wasserstofftestfabrik an der Küste. Auch intelligente Stromnetze oder hocheffiziente Gaskraftwerke können helfen, dass Energie bezahlbarer und sauberer wird. Zur Energiewende gehört auch die Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn, die wie wir dem Klimawandel begegnen wollen. Welche Idee sich am Ende als klug erweist, ist offen. Doch fast jede schlechte Idee ist am Ende besser als gar keine.