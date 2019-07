Friesoythe . Beim Zusammenstoß von zwei Autos in Friesoythe im Landkreis Cloppenburg sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

Wie eine Polizeisprecherin am Montag berichtete, übersah eine 59 Jahre alte Fahrerin ein anderes Auto. Aus noch ungeklärter Ursache wollte sie an einer Kreuzung nach links abbiegen, obwohl dies an der Stelle nicht erlaubt ist. Ihr Auto prallte mit dem Wagen eines 22-jährigen Mannes zusammen.

Die beiden Verletzen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Straße war nach dem Unfall für rund 45 Minuten gesperrt.