37-Jähriger will Marihuana und Kaffeebohnen in Unterhose schmuggeln

Symbolfoto: imago images/JuNiArt Cannabis Marijuana blossoms in small Bag Drugs Close-up Cannabis Marijuana blossoms in small Bag Drugs

Schüttorf. Ein 37 Jahre alter Mann hat am Wochenende bei Schüttorf versucht, Marihuana – umwickelt mit Kaffeebohnen – in der Unterhose über die Grenze zu schmuggeln. Weil er so nervös wirkte, kontrollierten die Beamten ihn genauer und wurden fündig.