Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Wolfsburg 18-Jähriger wegen versuchten Mordes in U-Haft Von dpa | 21.11.2022, 17:45 Uhr

Ein 18-Jähriger steht im Verdacht, nach einer Feier in seiner Wohnung in Wolfsburg eine 13-Jährige und einen anderen 18-Jährigen mit einem Messer teils lebensgefährlich verletzt zu haben. Gegen den Mann wurde am Montag Haftbefehl wegen des Verdachts auf versuchten Mordes an der 13-Jährigen erlassen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig sagte. Der 18-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.