Ammerland 18-Jähriger und 17-Jähriger bei Unfall schwer verletzt Von dpa | 02.09.2022, 07:15 Uhr

Ein 18-Jähriger und ein 17-Jähriger sind in Wiefelstede (Landkreis Ammerland) mit einem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der 18-jährige Fahrer sei in dem Auto eingeklemmt und am Donnerstagabend von der Feuerwehr befreit worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach hatte der 18-Jährige in einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto verloren, woraufhin es nach rechts von der Straße abkam.