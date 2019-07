Meine. Ausgerechnet das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr ist in Meine (Landkreis Gifhorn) bei einem Brand schwer beschädigt worden.

Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache in der Nacht zum Samstag ausgebrochen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie schätzt den Schaden am Dachstuhl des Gebäudes auf rund 100 000 Euro. Die Flammen wurden durch die Freiwillige Feuerwehr eines Nachbarortes und die Berufsfeuerwehr Braunschweig gelöscht. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.