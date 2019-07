Vater von misshandeltem Kind in Oldenburg weiter in Haft CC-Editor öffnen

Ein 27-jähriger Familienvater ist am Freitag in Oldenburg festgenommen worden. Er steht im Verdacht, seinen vierjährigen Sohn schwer misshandelt zu haben. Symbolfoto: dpa

Oldenburg. Im Oldenburger Stadtgebiet ist es an diesem Freitag zu einem größeren Polizeieinsatz, bei dem ein 27-jähriger Oldenburger festgenommen und seine drei Kinder in behördliche Obhut genommen worden sind. Die Ermittlungen dauern an.