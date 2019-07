Das Rathaus in Hannover. Foto: Christophe Gateau/dpa

Hannover. Die Region Hannover war 2017 der wirtschaftsstärkste Teil Niedersachsens. Mit 51,51 Milliarden Euro lag der Anteil am gesamten Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes bei 17,9 Prozent, wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag in Hannover mitteilte.