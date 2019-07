Hannover. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht Handlungsbedarf bei der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum. Noch in diesem Jahr soll die Koalition sich mit Pflegeentgelten und Landarztquote beschäftigten.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat mehr Geld für die ambulante Pflege in Niedersachsen gefordert. "Es kann nicht sein, dass die ambulanten Pflegeentgelte in Niedersachsen rund zehn Prozent niedriger ausfallen als im Schnitt der westdeutschen Bundesländer", sagte der SPD-Politiker unserer Redaktion. In den kommenden Monaten werde sich die Landesregierung mit dem Thema befassen: "Wir werden noch im zweiten Halbjahr sehr intensiv über die auskömmliche Finanzierung der ambulanten Pflege im ländlichen Raum sprechen", sagte Weil am Donnerstag am Rande seiner Sommerreise. Die Tarife für die ambulante Pflege werden zwischen den Kassen und den Anbietern ausgehandelt, allerdings beklagen diese immer wieder ruinöse Preise.

Man müsse die medizinische Versorgung auf dem Land auf den Prüfstand stellen, forderte er. "Das Thema brennt den Menschen erkennbar unter den Nägeln, das erlebe ich immer wieder bei meinen zahlreichen Bürgerversammlungen", sagte Weil.



Entscheidung zur Landarztquote noch 2019

Dies gelte insbesondere auch für die in rot-schwarzen Koalition bislang umstrittenen Landarztquote. „Wir müssen dazu kommen, dass junge Ärztinnen und Ärzte sich wieder öfter für die Arbeit im ländlichen Raum entscheiden", sagte Weil unserer Redaktion. Die Landesregierung brauche in dieser Sache eine Position, forderte er. "Das Thema Landarztquote werden wir noch im Laufe dieses Jahres innerhalb der Koalition klären müssen", sagte Weil. Ursprünglich sollte eine vom Landtag eingesetzte Enquetekommission bis Jahresende Vorschläge unterbreiten. Das Gremium ist aber in Verzug und braucht voraussichtlich bis Mitte 2020 für seine Arbeit. Bei einer Landarztquote werden Medizinstudenten verpflichtet, später als Arzt im ländlichen Raum zu praktizieren.

Weil: Ausbildung angehender Mediziner steuern

Zwar habe die Landesregierung mit dem Ausbau medizinischer Studienplätze, insbesondere in Oldenburg, bereits gegengesteuert. "Allerdings geht von hundert Absolventen wohl gerade einmal etwas mehr als die Hälfte in die medizinische Versorgung, viele zieht es in die Forschung und zur Pharmaindustrie", sagte Weil. Er sprach sich für eine Steuerung Richtung ländlicher Raum aus: "Jedes Studium kostet den Steuerzahler rund eine viertelmillion Euro. Da sollten wir die Ausbildung schon so steuern, dass die medizinische Versorgung im ländlichen Raum gewährleistet ist", sagte der Ministerpräsident.